Четыре человека погибли и 9 пострадали при таране маникюрного салона минивэном NYP: В Нью-Йорке фургон въехал в маникюрный салон, погибло 4 человека 29 июня, 13:03 Минивэн въехал в маникюрный салон. Обложка © Х / New York Post Metro

В Нью-Йорке фургон на бешеной скорости влетел в маникюрный салон, в результате чего четыре человека скончались, ещё десять получили травмы. Об этом сообщает New York Post.

Минивэн въехал в маникюрный салон. Фото © Х / New York Post Metro

Автомобиль протаранил стеклянную витрину заведения, где в это время находились посетители. Выжившие не смогли выбраться самостоятельно, оказавшись заблокированными в глубине помещения, оттуда их вызволяли спасатели. Одного из пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в больницу на вертолёте. Водитель также получил травмы. Полиция выясняет причины случившегося, ранее за машиной не было замечено нарушений ПДД.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае подросток сел за руль иномарки, но не справился с управлением, и машина перевернулась, в результате ДТП погиб один из пассажиров. Ещё четверо доставлены в больницу с травмами.

Авторы Татьяна Миссуми