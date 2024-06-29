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29 июня, 13:33

Стрелок с арбалетом пытался убить полицейского в Сербии, но был ликвидирован

В Сербии мужчина выстрелил из арбалета в полицейского у Посольства Израиля

Место ЧП. Обложка © X / Reuters world

Место ЧП. Обложка © X / Reuters world

Неизвестный ранил из арбалета сотрудника полиции у Посольства Израиля в Сербии. Преступника ликвидировали, сообщил глава сербского МВД Ивица Дачич.

Арбалет, из которого ранили полицейского. Фото © X / Nexta

Арбалет, из которого ранили полицейского. Фото © X / Nexta

"Сегодня около 11:00 (12:00 мск) неизвестный, чья личность устанавливается, стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял Посольство Израиля, и ранил его в шею. Жандарм М.Й. 1990 года рождения при самообороне применил оружие и нейтрализовал нападавшего, который скончался в результате ранения", — говорится в сообщении полиции.

Пострадавшего полицейского госпитализировали. Он находится в сознании, в больнице ему должны вытащить стрелу из шеи. Как отметил Дачич, преступление будут расценивать как теракт. По его словам, правоохранители устанавливают, действовал ли нападавший в одиночку. В рамках следствия задержали ещё несколько человек, которых подозревают в пособничестве.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Гамбурге неизвестный набросился на полицейских с орудием, похожим на кирку или молоток. Полиции удалось нейтрализовать мужчину — сначала они распылили перцовый баллончик, а затем открыли огонь. Нарушитель был ранен в ногу. Медики оказали ему помощь.

Александра Мышляева
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