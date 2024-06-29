Путин преподал США урок за самомнение о гегемонии Al Hadath: Путин преподал урок США и развенчал миф об однополярном мире 29 июня, 13:59 Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин наглядно показал США, что однополярный мир больше не существует, однако Вашингтон не хочет усвоить этот урок и продолжает настаивать на собственной гегемонии. Об этом пишет иракское агентство Al Hadath.

Пик американского могущества пришёлся на конец прошлого и начало нынешнего веков — в те годы Белый дом задавал правила мировой игры и "дирижировал политическими конфликтами" в разных странах. Власти США были уверены, что такое положение вещей никогда не изменится. Позже Штаты перестали справляться со своей международной ролью, отмечается в материале.

"Однако после событий 11 сентября 2001 года США быстро переключились на проблемы Ближнего Востока и борьбу с терроризмом. Они увязли в Афганистане и Ираке. Тем временем Путин нашёл возможности для реализации своих политических планов и попытался воплотить в жизнь мечты о восстановлении былой славы России", — говорится в тексте.

Автор уверен, что Вашингтон допустил непростительные ошибки: чрезмерно давил на противников, легкомысленно относился к возможным угрозам и не задумывался над тем, чтобы подстраивать свои стратегические приоритеты под меняющийся миропорядок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сразу после развала Советского Союза Соединённые Штаты возомнили себя единственной сверхдержавой с "боженькой на плече". Однако развивающийся мир со временем отверг гегемонию, породив новые центры силы.

Авторы Татьяна Миссуми