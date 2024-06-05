Сразу после развала Советского Союза Соединённые Штаты возомнили себя единственной сверхдержавой с "боженькой на плече". Однако развивающийся мир со временем отверг гегемонию, породив новые центры силы, заявил в Петербурге президент России Владимир Путин.

"[После краха СССР] осталась одна супердержава, которая посчитала, что всё, на её плече боженька заснул и теперь можно всеми командовать. Но мир сложный, многообразный, он быстро развивается, появляются новые центры силы", — напомнил политик на встрече с главами мировых информагентств.

Российский лидер отметил, что сегодня никакого однополярного мира больше не существует. Если в мире будет полная монополия, это будет ужасно, уверен Путин.