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5 июня, 20:26

Путин: США напрасно считают себя единственным центром силы с боженькой на плече

Сразу после развала Советского Союза Соединённые Штаты возомнили себя единственной сверхдержавой с "боженькой на плече". Однако развивающийся мир со временем отверг гегемонию, породив новые центры силы, заявил в Петербурге президент России Владимир Путин.

"[После краха СССР] осталась одна супердержава, которая посчитала, что всё, на её плече боженька заснул и теперь можно всеми командовать. Но мир сложный, многообразный, он быстро развивается, появляются новые центры силы", — напомнил политик на встрече с главами мировых информагентств.

Российский лидер отметил, что сегодня никакого однополярного мира больше не существует. Если в мире будет полная монополия, это будет ужасно, уверен Путин.

"Как в природе, так и в политике, мир всегда многообразен", — подытожил он.

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Такого же мнения придерживаются и многие иностранные эксперты. Они уверены, что 500-летняя гегемония Запада подходит к концу. При этом американские власти продолжают тешить себя иллюзией об исключительности США на мировой арене.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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