Два священника вернулись в Россию в результате обмена заключёнными с Украиной
Москалькова: Священники УПЦ Закроец и Лунегов возвращены в Россию с Украины
Москалькова с возвращёнными в Россию священниками УПЦ. Обложка © Телеграм / Омбудсмен Москалькова Татьяна
Два священника Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата были возвращены в Россию в результате сделки с Киевом. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём телеграм-канале.
"Возвращены в Россию священники УПЦ Московского патриархата Н. Закроец и А. Лунегов", — пишет омбудсмен.
Москалькова пояснила, что взаимный обмен заключёнными между Москвой и Киевом оказался возможен "только благодаря огромной работе российской стороны". Она выразила надежду на то, что такие важные гуманитарные процессы будут развиваться.
Напомним, митрополит УПЦ Ионафан прошлым летом получил пять лет тюрьмы на Украине. Его обвинили в "оправдании СВО, попытке свержения конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность Незалежной, а также критике церковного раскола". На этих выходных священнослужителя освободили по ходатайству патриарха Кирилла, который обращался за посредничеством к папе Римскому и представителям других церквей.