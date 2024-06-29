Два священника вернулись в Россию в результате обмена заключёнными с Украиной

Два священника Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата были возвращены в Россию в результате сделки с Киевом. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём телеграм-канале.

"Возвращены в Россию священники УПЦ Московского патриархата Н. Закроец и А. Лунегов", — пишет омбудсмен.

Москалькова пояснила, что взаимный обмен заключёнными между Москвой и Киевом оказался возможен "только благодаря огромной работе российской стороны". Она выразила надежду на то, что такие важные гуманитарные процессы будут развиваться.