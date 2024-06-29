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29 июня, 13:48

Два священника вернулись в Россию в результате обмена заключёнными с Украиной

Москалькова: Священники УПЦ Закроец и Лунегов возвращены в Россию с Украины

Москалькова с возвращёнными в Россию священниками УПЦ. Обложка © Телеграм / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Москалькова с возвращёнными в Россию священниками УПЦ. Обложка © Телеграм / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Два священника Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата были возвращены в Россию в результате сделки с Киевом. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своём телеграм-канале.

"Возвращены в Россию священники УПЦ Московского патриархата Н. Закроец и А. Лунегов", — пишет омбудсмен.

Москалькова пояснила, что взаимный обмен заключёнными между Москвой и Киевом оказался возможен "только благодаря огромной работе российской стороны". Она выразила надежду на то, что такие важные гуманитарные процессы будут развиваться.

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Патриарх Кирилл встретился с освобождённым Киевом из-под стражи митрополитом УПЦ

Напомним, митрополит УПЦ Ионафан прошлым летом получил пять лет тюрьмы на Украине. Его обвинили в "оправдании СВО, попытке свержения конституционного строя, посягательстве на территориальную целостность Незалежной, а также критике церковного раскола". На этих выходных священнослужителя освободили по ходатайству патриарха Кирилла, который обращался за посредничеством к папе Римскому и представителям других церквей.

Андрей Бражников
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