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В Москве четверо иностранцев до смерти забили 38-летнего мужчину на улице

29 июня, 14:27
Драка в Москве закончилась смертью одного из участников. Обложка © Telegram / Столичный СК

Драка в Москве закончилась смертью одного из участников. Обложка © Telegram / Столичный СК

В Москве компания из четырёх человек насмерть забила 38-летнего мужчину, с которым у неё произошла ссора прямо на улице. Пострадавшему проломили череп, спасти его не удалось. О случившемся пишет столичный СК.

Драка в Москве закончилась смертью одного из участников. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Драка в Москве закончилась смертью одного из участников. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

"В ночное время 29 июня 2024 года на северо-западе Москвы между потерпевшим и группой мужчин возник конфликт, в ходе которого ему причинены телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", — уточнили в ведомстве.

Дело возбуждено по ст. 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК РФ. Полиция задержала троих нападавших, все они — граждане другого государства. Ход расследования взяла на контроль прокуратура района.

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Ранее сообщалось, что в Волжском Волгоградской области подростки избили сверстницу, которая якобы распространяла сплетни об их компании, жертва при этом даже не пыталась защищаться. В МВД пока не отреагировали на случившееся.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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