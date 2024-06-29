В Запорожской области наградили 50 лучших выпускников 2024 года
В Запорожской области прошло чествование лучших выпускников 2024 года. 50 школьников получили награды за успехи в учёбе, творчестве, спорте, волонтёрстве, ученическом самоуправлении, а также участие в жизни регионального отделения организации "Движение первых". Кроме того, на мероприятии поздравили тех, кто набрал высокие баллы на ЕГЭ, сообщили организаторы.
В Запорожской области наградили 50 лучших выпускников 2024 года. Видео © Предоставлено Life.ru
Ранее Life.ru сообщал, что в трёх городах Запорожской области — Мелитополе, Бердянске и Акимовке — прошёл фестиваль, посвящённый Дню молодёжи. В ходе мероприятия были проведены творческие мастер-классы, спортивные соревнования, дискотеки, уроки танцев, а также вручены грамоты и благодарности волонтёрам.
Предоставлено Life.ru