В Запорожской области наградили 50 лучших выпускников 2024 года

В Запорожской области прошло чествование лучших выпускников 2024 года. 50 школьников получили награды за успехи в учёбе, творчестве, спорте, волонтёрстве, ученическом самоуправлении, а также участие в жизни регионального отделения организации "Движение первых". Кроме того, на мероприятии поздравили тех, кто набрал высокие баллы на ЕГЭ, сообщили организаторы.