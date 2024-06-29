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29 июня, 15:16

В Запорожской области наградили 50 лучших выпускников 2024 года

В Запорожской области прошло чествование лучших выпускников 2024 года. 50 школьников получили награды за успехи в учёбе, творчестве, спорте, волонтёрстве, ученическом самоуправлении, а также участие в жизни регионального отделения организации "Движение первых". Кроме того, на мероприятии поздравили тех, кто набрал высокие баллы на ЕГЭ, сообщили организаторы.

В Запорожской области наградили 50 лучших выпускников 2024 года. Видео © Предоставлено Life.ru

Чернышенко в поздравлении с Днём молодёжи призвал россиян верить в мечту
Чернышенко в поздравлении с Днём молодёжи призвал россиян верить в мечту

Ранее Life.ru сообщал, что в трёх городах Запорожской области — Мелитополе, Бердянске и Акимовке — прошёл фестиваль, посвящённый Дню молодёжи. В ходе мероприятия были проведены творческие мастер-классы, спортивные соревнования, дискотеки, уроки танцев, а также вручены грамоты и благодарности волонтёрам.

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Предоставлено Life.ru

Александра Мышляева
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