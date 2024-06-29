Число пострадавших при украинской атаке на Севастополь выросло до четырёх
Число пострадавших от утренней атаки на Севастополь увеличилось до четырёх. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В результате утренней ракетной атаки пострадали четыре мирных жителя Севастополя. У них осколочные ранения лёгкой степени тяжести. Все были доставлены в больницу, одного человека после осмотра отпустили домой", — говорится в сообщении губернатора.
По уточнённой информации, в результате обстрела пострадали три частных жилых дома, в трёх многоквартирных домах выбило окна в нескольких квартирах.
Ранее Life.ru сообщал, что три мирных жителя получили осколочные ранения в результате ракетной атаки на Севастополь со стороны киевского режима. Уточнялось, что в районе улицы Новикова упал осколок ракеты. В частном доме на Выгонной обломки разбили стёкла, а также пробили крышу и потолок. На улице Жукова повреждения от упавших осколков получили несколько домов.
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