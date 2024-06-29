Число пострадавших при украинской атаке на Севастополь выросло до четырёх

Число пострадавших от утренней атаки на Севастополь увеличилось до четырёх. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В результате утренней ракетной атаки пострадали четыре мирных жителя Севастополя. У них осколочные ранения лёгкой степени тяжести. Все были доставлены в больницу, одного человека после осмотра отпустили домой", — говорится в сообщении губернатора.

По уточнённой информации, в результате обстрела пострадали три частных жилых дома, в трёх многоквартирных домах выбило окна в нескольких квартирах.