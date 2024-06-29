Стало известно о состоянии 55 раненных при атаке на Севастополь, которые остаются в больницах

В больницах Севастополя на утро 29 июня на лечении продолжает находиться 23 пострадавших в результате смертоносной атаки ВСУ 23 июня, ещё 22 находятся в медучреждениях Москвы. Об их состоянии сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаётся 23 пациента, в том числе трое детей. На лечение в московские ведущие медучреждения направлено 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние трёх пациентов как стабильно тяжёлое, 12 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, семь пациентов в состоянии лёгкой степени тяжести", — рассказал глава города.