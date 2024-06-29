Стало известно о состоянии 55 раненных при атаке на Севастополь, которые остаются в больницах
Развожаев: В больницах Севастополя остаётся 23 раненных при ударе ВСУ по пляжу
Очевидцы спасают раненых на пляже в Учкуевке после атаки ВСУ на Севастополь. Фото © SHOT
В больницах Севастополя на утро 29 июня на лечении продолжает находиться 23 пострадавших в результате смертоносной атаки ВСУ 23 июня, ещё 22 находятся в медучреждениях Москвы. Об их состоянии сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаётся 23 пациента, в том числе трое детей. На лечение в московские ведущие медучреждения направлено 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние трёх пациентов как стабильно тяжёлое, 12 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, семь пациентов в состоянии лёгкой степени тяжести", — рассказал глава города.
По словам Развожаева, один ребёнок продолжает пребывать в тяжёлом состоянии. Раненые находятся в Боткинской больнице, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, напомнил он.
Напомним, 23 июня ВСУ нанесли террористические удары по Севастополю ракетами ATACMS производства США. В результате погибло четыре человека и пострадало 153, 82 из которых были госпитализированы. Сегодня, 24 июня, в Крыму и Севастополе объявлен день траура. В США уже высказали недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами, при этом официально Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима.