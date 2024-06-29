"Ползком в магазин": Жители курганской деревни ежедневно рискуют жизнью из-за рухнувшего моста Курганская деревня осталась без единственного моста, обрушившегося в половодье 29 июня, 18:52 В курганской деревне жители остались без моста. Обложка © Telegram / SHOT

В деревне Духовка Курганской области жители остались без моста, часть которого смыло во время половодья. Теперь добраться к сельчанам не может ни скорая, ни пожарные, ни другие службы, а сами жители перебираются через реку ползком по хлипким доскам. Кадрами делится SHOT.

В курганской деревне жители остались без моста. Видео © Telegram / SHOT

Импровизированную переправу из нескольких досок жители деревни сделали сами, потому что без этого им никак не попасть в магазины или на почту. Автомобильного сообщения с населённым пунктом нет совсем. Сейчас инициативная группа пишет жалобы во все инстанции. К работе подключился и Народный фронт, который уже призвал чиновников обратить внимание на проблему.

Ранее Life.ru писал, что в Якутии частично обрушился автомобильный мост. Причиной стали талые воды: одну из опор сильно накренило, что привело к обрушению двух пролётов.

Авторы Татьяна Миссуми