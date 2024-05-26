В Якутии из-за талых вод частично обрушился автомобильный мост
Место обрушения моста в Якутии. Обложка © Telegram / Минтранс Якутии
В Алданском районе Якутии частично обрушился автомобильный мост. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики. Причиной стали талые воды: одну из опор повело, что привело к обрушению двух пролётов.
Данный мост находится между населёнными пунктами Нижний Куранах и Хатыстыр.
"Завтра утром выедет комиссия для оценки произошедшего разрушения и выработки технических решений. <...> Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики окажет содействие по обустройству временной понтонной переправы. Также муниципальные власти организуют автобусные перевозки с каждой стороны дороги", — говорится в сообщении.
Напомним, в Якутии начались паводки из-за разлива реки Лены. По данным властей, вода уже подступила к 175 дворовым территориям, где проживает около 597 человек. Десятки граждан размещены в пунктах временного размещения. С 20 мая в республике действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.