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Регион
26 мая, 14:26

В Якутии из-за талых вод частично обрушился автомобильный мост

Место обрушения моста в Якутии. Обложка © Telegram / Минтранс Якутии

Место обрушения моста в Якутии. Обложка © Telegram / Минтранс Якутии

В Алданском районе Якутии частично обрушился автомобильный мост. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики. Причиной стали талые воды: одну из опор повело, что привело к обрушению двух пролётов.

Данный мост находится между населёнными пунктами Нижний Куранах и Хатыстыр.

"Завтра утром выедет комиссия для оценки произошедшего разрушения и выработки технических решений. <...> Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики окажет содействие по обустройству временной понтонной переправы. Также муниципальные власти организуют автобусные перевозки с каждой стороны дороги", — говорится в сообщении.

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Напомним, в Якутии начались паводки из-за разлива реки Лены. По данным властей, вода уже подступила к 175 дворовым территориям, где проживает около 597 человек. Десятки граждан размещены в пунктах временного размещения. С 20 мая в республике действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Матвей Константинов
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