В Якутии из-за талых вод частично обрушился автомобильный мост

В Алданском районе Якутии частично обрушился автомобильный мост. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики. Причиной стали талые воды: одну из опор повело, что привело к обрушению двух пролётов.

Данный мост находится между населёнными пунктами Нижний Куранах и Хатыстыр.

"Завтра утром выедет комиссия для оценки произошедшего разрушения и выработки технических решений. <...> Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики окажет содействие по обустройству временной понтонной переправы. Также муниципальные власти организуют автобусные перевозки с каждой стороны дороги", — говорится в сообщении.