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29 июня, 16:41

В МВД Сербии установили личность напавшего на полицейского с арбалетом

Глава МВД Сербии: Напавший с арбалетом на полицейского оказался ваххабитом

Напавший с арбалетом на полицейского террорист. Обложка © X / Global Dissident

Напавший с арбалетом на полицейского террорист. Обложка © X / Global Dissident

Мужчина, который пытался убить полицейского из арбалета в Сербии, принадлежал к радикальному исламистскому движению. Об этом заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич. По информации правоохранителей, теракт совершил Милош Жуйович 1999 года рождения из города Младеновац. Однако уточняется, что он сменил имя на Салахудин.

"По предварительным данным, напавшим, скорее всего, является гражданин Сербии, участник ваххабитского движения", — сказал сербский министр.

На фоне произошедшего Дачич созвонился с послом Израиля в Сербии Яхелем Виланом.

В немецком Гамбурге мужчина напал на полицейских, им пришлось открыть стрельбу
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Как сообщал Life.ru, неизвестный ранил из арбалета сотрудника полиции у Посольства Израиля в Сербии. Злоумышленника ликвидировали на месте. Отмечалось, что преступление будут рассматривать как теракт. Правоохранители уже задержали нескольких человек, которых подозревают в пособничестве.

Александра Мышляева
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