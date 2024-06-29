В МВД Сербии установили личность напавшего на полицейского с арбалетом

Мужчина, который пытался убить полицейского из арбалета в Сербии, принадлежал к радикальному исламистскому движению. Об этом заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич. По информации правоохранителей, теракт совершил Милош Жуйович 1999 года рождения из города Младеновац. Однако уточняется, что он сменил имя на Салахудин.

"По предварительным данным, напавшим, скорее всего, является гражданин Сербии, участник ваххабитского движения", — сказал сербский министр.

На фоне произошедшего Дачич созвонился с послом Израиля в Сербии Яхелем Виланом.