"Попытка запугать": Эксперт раскрыл суть нового санкционного режима ЕС против России
Экономист Толкачев: Новый санкционный режим ЕС будет отличаться жестокостью
"Новый санкционный режим" против России, ранее анонсированный Евросоюзом", подразумевает совокупность долгоиграющих и постоянно действующих антироссийских ограничений. В этот раз они будут отличаться большей жесткостью, чем раннее введённые, заявил профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачёв.
"Это институциональный вброс, очередная попытка запугать РФ. Но вместе с тем Европа намекает, что, если Россия смягчит свои требования в переговорах по Украине, то возможно переключение более жесткого санкционного режима на более мягкий", — рассказал экономист в беседе с РИАМО.
Напомним, что саммит ЕС принял решение развернуть разработку ещё одного режима санкций против России. Причина в том, что Москва якобы ведёт подрывную деятельность на территории Евросоюза.
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