Проявили смекалку: Российские бойцы "перепрошили" запутавшуюся в кустах "Бабу-ягу" ВСУ

Российские бойцы в Запорожской области "вернули к жизни" трофейный дрон "Баба-яга", сообщает Минобороны РФ в своём телеграм-канале. Когда дрон противника запутался в дереве, его перехватили военнослужащие ремонтного батальона и перенастроили под себя.

Российские бойцы в Запорожской области "вернули к жизни" трофейный дрон "Баба-яга" и заставили работать на себя. Видео © Telegram / Минобороны России

"Противник не справился с управлением и дрон запутался в дереве. Аппарат сняли, сняли боеприпасы и привезли к нам на восстановление и модернизацию", — сообщил военнослужащий с позывным "Найс".

Для этого на 3D-принтерах были напечатаны недостающие детали, систему пришлось "перепрошить" и внедрить что-то своё. Теперь дрон служит силам РФ и уничтожает противника.