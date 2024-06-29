Проявили смекалку: Российские бойцы "перепрошили" запутавшуюся в кустах "Бабу-ягу" ВСУ
МО: Бойцы в Запорожской области "перепрошили" дрон ВСУ и он стал служить РФ
Российские бойцы в Запорожской области "вернули к жизни" трофейный дрон "Баба-яга", сообщает Минобороны РФ в своём телеграм-канале. Когда дрон противника запутался в дереве, его перехватили военнослужащие ремонтного батальона и перенастроили под себя.
Российские бойцы в Запорожской области "вернули к жизни" трофейный дрон "Баба-яга" и заставили работать на себя. Видео © Telegram / Минобороны России
"Противник не справился с управлением и дрон запутался в дереве. Аппарат сняли, сняли боеприпасы и привезли к нам на восстановление и модернизацию", — сообщил военнослужащий с позывным "Найс".
Для этого на 3D-принтерах были напечатаны недостающие детали, систему пришлось "перепрошить" и внедрить что-то своё. Теперь дрон служит силам РФ и уничтожает противника.
Ранее железнодорожный эшелон с личным составом и украинской военной техникой в Запорожской области послужил мишенью для российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". В результате удара поражены несколько бронемашин и их экипажи.
Telegram / Минобороны России