В Польше предложили всячески эскалировать отношения с Россией

Страны Запада должны специально эскалировать отношения с РФ. Для этого в том числе подойдёт конфискация её замороженных активов в Евросоюзе, предложил глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети X.

"Мы должны заново научиться использовать игру в эскалацию. Для примера: мы можем захватить все российские государственные активы", — пояснил Сикорский.