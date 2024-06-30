В Польше предложили всячески эскалировать отношения с Россией
Глава МИД Польши Сикорский: Запад должен намеренно эскалировать отношения с РФ
Страны Запада должны специально эскалировать отношения с РФ. Для этого в том числе подойдёт конфискация её замороженных активов в Евросоюзе, предложил глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети X.
"Мы должны заново научиться использовать игру в эскалацию. Для примера: мы можем захватить все российские государственные активы", — пояснил Сикорский.
Ранее глава Департамента контроля за внешними ограничениями российского Минфина Дмитрий Тимофеев заявил, что активы ЦБ РФ, конфискованные западными державами после начала СВО, не вернутся на родину в ближайшее время. В ведомстве также допустили, что Москва лишилась их навсегда.
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