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30 июня, 02:11

Горе-батя из Питера бросил 7-летнюю дочь на произвол судьбы посреди Финского залива

Отец едва не потерял двоих детей во время плавания в Финском заливе на лодке

Отец едва не потерял двоих детей во время плавания в Финском заливе. Обложка © Telegram / МЧС России

Отец едва не потерял двоих детей во время плавания в Финском заливе. Обложка © Telegram / МЧС России

Житель Северной столицы едва не потерял двоих детей во время плавания в акватории Финского залива на надувной моторной лодке. Из-за несчастного случая петербуржцу и малышам пришлось добираться до берега вплавь, но на этом приключения не закончились. Подробностями инцидента поделились в МЧС.

По данным министерства, 30 июня отец, его 13-летний сын и 7-летняя дочь отправились на водную прогулку. В один момент мальчик выпал за борт и начал тонуть. Мужчина прыгнул за ним, оставив девочку одну. Когда глава семейства и подросток выбрались на сушу, ими была обнаружена лишь прибитая течением к берегу пустая лодка. Поисками второго ребёнка занялись спасатели.

"Спустя почти пять часов поисковая операция благополучно завершилась: девочку нашли в прибрежной зоне. Как оказалось, лодку стало сносить течением. Малышка вплавь добралась до берега, она госпитализирована", — поделились в ведомстве.

Мужчина погиб при столкновении двух катеров в Ростовской области
Мужчина погиб при столкновении двух катеров в Ростовской области

А в Томской области похожий инцидент закончился трагедией. Девятилетний мальчик отправился купаться с друзьями и был унесён течением реки. Тело ребёнка так и не было найдено.

Илья Пушкарев
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