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30 июня, 06:00

Сборная Аргентины без Месси в составе обыграла перуанцев в матче Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу одержала уверенную победу над командой Перу в матче третьего тура группового этапа Кубка Америки. Матч группы A, который состоялся в Майами, завершился со счётом 2:0.

В составе победителей два гола забил нападающий Лаутаро Мартинес. Кроме того, в середине второго тайма пенальти не реализовал бывший футболист петербургского "Зенита" Леандро Паредес. Знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси не смог участвовать в игре из-за травмы.

Аргентинская сборная по итогам группового этапа пробилась в четвертьфинал Кубка Америки с первого места. Следом за ними расположились Канада, Чили и Перу.

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Shutterstock / FOTODOM / A.PAES

Николай Рюмин
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