Сальдо: ВСУ отброшены с левобережья Херсонщины, бои идут на островах
Украинские солдаты отброшены с левобережья Херсонской области, поэтому бои в данный момент ведутся на островах. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.
"Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья", — сказал глава области.
Река Днепр разграничивает большую часть линии соприкосновения на Херсонском направлении, поэтому бои сконцентрированы на островах.
Ранее Life.ru рассказывал, что президент Владимир Путин обсудил с губернатором Владимиром Сальдо главные задачи в Херсонской области. Среди них — организация газоснабжения и энергоснабжения, а также строительство жилья в регионе.
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