В прифронтовой зоне в Донецкой Народной Республике (ДНР) нашли книги, оправдывающие действия украинского пособника нацистов Романа Шухевича. Об этом сообщил мобилизованный из Костромской области с позывным Цапля.

"В прифронтовой зоне в условиях зачистки и разминирования на территории ДНР была найдена экстремистская литература. Книги пытаются оправдать нацизм, они напечатаны до конфликта на Майдане — в 2007 году — при содействии фонда из Чикаго", — приводит РИА "Новости" слова военного.

Собеседник агентства дополнил, что томики находятся в первозданном виде, они были аккуратно завёрнуты и спрятаны на книжной полке. Боец с позывным Цапля отметил, что подобная литература им встречается часто.

Два тома книги про Шухевича были изданы на средства фонда "Наследие" украинского банка "Уверенность", созданного в США Юлианом Кулясом. После Второй мировой войны он состоял в молодёжной подпольной организации, сотрудничавшей с Организацией украинских националистов* (ОУН*). В 1981 году Куляс получил степень магистра военной истории в Национальном университете обороны в Вашингтоне. Получил звание полковника военной разведки в резерве.

А ранее Life.ru писал, что в ДНР были найдены украинские экстремистские книги. Литературу напечатали в НАТО, а в 1990-е годы передали в библиотеки Донбасса. Большая их часть посвящена истории Украины XX века.