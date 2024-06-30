В Братске загорелся склад на площади шесть тысяч квадратных метров
В городе Братске Иркутской области произошло возгорание на складе. Площадь пожара составила шесть тысяч квадратных метров. Огнеборцы работают на месте происшествия, сообщает МЧС РФ в своём телеграм-канале.
Пожар на складе в Братске. Видео © Telegram / МЧС РФ
"В Братске горит склад готовой продукции на 6000 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 26 специалистов и девять единиц техники", — говорится в сообщении.
Известно, что на складе хранятся доски. Сотрудники МЧС уже локализовали пожар.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Нижнем Новгороде горели склады на площадке по утилизации отходов. Очевидцы слышали взрывы, а огромный столб чёрного дыма было видно из других районов области.
Telegram / МЧС РФ