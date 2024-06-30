Спасатели потушили пожар на площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде
Обстановка в Нижнем Новгороде во время тушения пожара. Обложка © Telegram / МЧС Нижегородской области
Спасатели полностью ликвидировали пожар на производственной площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Пожарные ликвидировали открытое горение на площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде. Видео © МЧС Нижегородской области
"Пожар полностью ликвидирован", — указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в результате пожара никто не погиб и не пострадал.
Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде горели склады на площадке по утилизации отходов. Площадь возгорания составила около тысячи "квадратов", пожару был присвоен второй ранг сложности. Очевидцы сообщали о взрывах.