Спасатели потушили пожар на площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде

Спасатели полностью ликвидировали пожар на производственной площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде. Видео © МЧС Нижегородской области

"Пожар полностью ликвидирован", — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара никто не погиб и не пострадал.