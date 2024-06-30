Полиция ФРГ задержала "человека-паука", забравшегося под крышу стадиона после матча Евро
Полиция ФРГ задержала фаната, залезшего под крышу стадиона после матча Евро
Правоохранители Дортмунда задержали футбольного болельщика, который забрался под крышу стадиона после матча 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Германии и Дании (2:0). Об этом сообщает Daily Mail.
После победной для сборной Германии игры мужчина в маске залез на металлическую конструкцию под крышей стадиона. Полицейским пришлось достать оружие, и лишь это убедило нарушителя спуститься вниз. В результате с него сняли маску и задержали.
Ранее Life.ru рассказывал, что именно этот матч пришлось прервать из-за грозы. Стихия разбушевалась не на шутку — молнии били прямо в металлический каркас стадиона, а поле засыпало градом.
Unsplash / Chris Hahn