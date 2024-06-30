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30 июня, 09:40

Вертолёт Ми-8 с пассажирами совершил жёсткую посадку в Иркутской области

Кобзев: Вертолёт совершил жёсткую посадку под Иркутском, все живы

Вертолёт Ми-8 авиакомпании "Ангара" аварийно сел в Иркутской области. Об инциденте сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"Поступила информация о жёсткой посадке вертолёта Ми-8 авиакомпании "Ангара" в 200 километрах от Бодайбо. На борту находились семь специалистов "Авиалесоохраны" и три члена экипажа. Все живы", — написал он в телеграм-канале.

По словам Кобзева, в ближайшее время на место вылетает другой борт с техниками, чтобы забрать людей и определить повреждения воздушного судна. Что стало причиной жёсткой посадки, пока не известно. Известно, что вертолёт выполнял рейс по усилению группировки пожарных для ликвидации пожаров в Бодайбинском районе.

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Ранее на Ямале самолёт Ан-26 совершил жёсткую посадку. По предварительной информации, травмы получили один пассажир и два члена бортового экипажа. Новоуренгойская транспортная прокуратура после инцидента организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Наталья Исакова
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