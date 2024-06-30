Вертолёт Ми-8 с пассажирами совершил жёсткую посадку в Иркутской области

Вертолёт Ми-8 авиакомпании "Ангара" аварийно сел в Иркутской области. Об инциденте сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"Поступила информация о жёсткой посадке вертолёта Ми-8 авиакомпании "Ангара" в 200 километрах от Бодайбо. На борту находились семь специалистов "Авиалесоохраны" и три члена экипажа. Все живы", — написал он в телеграм-канале.

По словам Кобзева, в ближайшее время на место вылетает другой борт с техниками, чтобы забрать людей и определить повреждения воздушного судна. Что стало причиной жёсткой посадки, пока не известно. Известно, что вертолёт выполнял рейс по усилению группировки пожарных для ликвидации пожаров в Бодайбинском районе.