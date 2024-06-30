Гонконг нарастил закупки российских алмазов почти в 20 раз

Гонконг за первые пять месяцев 2024 года увеличил импорт российских алмазов в 18 раз в годовом выражении. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию от гонконгского статистического бюро.

Как выяснило агентство, в период с января по май Гонконг закупил у России алмазов на сумму 653,3 миллиона долларов. Для сравнения: в 2023 году на эти цели было потрачено только 36,5 миллиона.

Как следствие, Россия теперь занимает третью строчку в списке главных поставщиков алмазов в страны Азии с долей в 12% от общего импорта против 1% в 2023 году. Лидирующую же позицию сохранила Индия (поставки на 2,9 миллиарда долларов), на втором месте — Израиль (716,6 миллиона долларов). Стоит отметить, что обе эти страны не ведут добычу алмазов.