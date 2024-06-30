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Регион
30 июня, 11:39

Религиовед объяснил демарш Турции из-за патриарха Варфоломея на саммите по Украине

Эксперт Лункин: Патриарх Варфоломей на саммите в Швейцарии выражал позицию США

Патриарх Варфоломей. Обложка © ТАСС / Zuma

Патриарх Варфоломей. Обложка © ТАСС / Zuma

Анкара осталась недовольна тем, что в так называемом мирном саммите по Украине в швейцарском Бюргенштоке без разрешения участвовал один из турецкоподданных — Константинопольский патриарх Варфоломей. Религиовед Роман Лункин, комментируя этот скандал, заявил, что епископ появился на этом мероприятии не просто так — он действовал в интересах США.

"В случае со швейцарским форумом, я считаю, он играл роль инструмента американской политики. Собственно, он играет её с 2018-го — с начала украинского раскола", — приводит его слова РИА "Новости".

Говоря о недовольстве Турции, эксперт напомнил, что Константинополь многократно указывал на свои права на всех православных верующих за пределами канонической территории поместных церквей. Анкара же выступает против субъектности Константинополя, так как в республике в таком случае может возникнуть организация, находящаяся под влиянием США.

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Напомним, по приглашению Владимира Зеленского патриарх Варфоломей присутствовал на саммите по Украине, который прошёл 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. По итогам Константинополь поставил подпись в коммюнике, но 20 июня в Турции выступили с критикой такого политического демарша. После подпись главы Константинопольского патриархата исчезла из обновлённого списка подписантов документа.

Власти Турции не признают вселенский статус Константинопольской православной церкви, резиденция которой находится в стамбульском районе Фанар. Патриарху Варфоломею запрещено заниматься политической деятельностью, однако он не просто присутствовал на саммите, созванном Владимиром Зеленским, — греческий патриархат в Стамбуле числится в списке подписантов коммюнике, с чем власти Турции категорически не согласны.

Двухдневный саммит инициировала Украина. Страна преследовала цель обсудить свою "формулу мира" с представителями других государств. На конференцию приехала 91 делегация, однако декларацию об урегулировании конфликта подписали только 80 стран и четыре международные организации.

Никита Осипов
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