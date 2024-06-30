Названа причина ЧП с вертолётом Ми-8 в Иркутской области
Совершивший жёсткую посадку в Иркутской области вертолёт Ми-8 задел препятствие
Прокуратура приступила к проведению проверки по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Там уточнили, что при посадке винтокрылая машина задела препятствие.
"Воздушное судно Ми-8 выполняло авиационные работы по выявлению пожаров в лесах. При посадке на площадку, подобранную с воздуха, вертолёт винтом задел препятствие. <...> Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", — говорится в публикации.
Напомним, ранее о происшествии с пожарным вертолётом авиакомпании "Ангара" сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. По его словам, никто из десяти находившихся на борту человек не пострадал.
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