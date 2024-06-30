58-летняя спортсменка отобралась на Олимпиаду в Париже
58-летняя легкоатлетка Мишель Рол стала третьей в отборе в США на Олимпиаду
Спортсменка Мишель Рол из США (справа). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usatfmasters
58-летняя американская легкоатлетка Мишель Рол заняла третье место в олимпийском отборе в спортивной ходьбе на 20 километров. Четырёхкратная чемпионка Соединённых Штатов преодолела дистанцию за 1 час 42 минуты 27 секунд при текущем нормативе Олимпийских игр – 2024 — 1 час 29 минут 20 секунд.
Американка Мишель Рол стала третьей в отборе на Олимпийские игры в Париже. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usatfmasters
"Я не ожидала, что попаду в олимпийскую команду. Я знаю, что с 2000 года, когда я в последний раз квалифицировалась на Олимпиаду, стандарты стали быстрее, а я сама не стала быстрее за 20 лет. Как и в любой гонке, я хотела бросить себе вызов, сделать всё, что в моих силах", — приводит портал weny.com слова спортсменки.
Ролл принимала участие в Олимпийских играх 1992, 1996 и 2000 года. Наилучшего результата она добилась на Олимпиаде в 1996 году в Атланте, заняв 13-е место. Впервые спортсменка прошла отбор на Олимпийские игры 32 года назад, что является рекордным промежутком.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее стало известно, что в соревнованиях примет участие 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева.