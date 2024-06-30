58-летняя спортсменка отобралась на Олимпиаду в Париже

"Я не ожидала, что попаду в олимпийскую команду. Я знаю, что с 2000 года, когда я в последний раз квалифицировалась на Олимпиаду, стандарты стали быстрее, а я сама не стала быстрее за 20 лет. Как и в любой гонке, я хотела бросить себе вызов, сделать всё, что в моих силах", — приводит портал weny.com слова спортсменки.