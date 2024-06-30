Момент уничтожения украинского ретранслятора дронов попал на видео

На Херсонском направлении российские десантники-дроноводы уничтожили ретранслятор ВСУ, который позволял противнику долетать до позиций ВС РФ на левом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

Дроноводы ВДВ РФ ликвидировали ретранслятор ВСУ на Херсонском направлении. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

Разведчики полка ВДВ обнаружили ретранслятор противника. Командование приняло решение уничтожить установку с помощью своего дрона.

"Расчёту российских десантников-дроноводов понадобилось всего несколько минут, чтобы выполнить боевую задачу и парализовать управление вражескими дронами", — отметил Сальдо.