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Регион
30 июня, 12:49

Момент уничтожения украинского ретранслятора дронов попал на видео

Сальдо: Десантники-дроноводы ВДВ ликвидировали ретранслятор ВСУ под Херсоном

На Херсонском направлении российские десантники-дроноводы уничтожили ретранслятор ВСУ, который позволял противнику долетать до позиций ВС РФ на левом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

Дроноводы ВДВ РФ ликвидировали ретранслятор ВСУ на Херсонском направлении. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

Разведчики полка ВДВ обнаружили ретранслятор противника. Командование приняло решение уничтожить установку с помощью своего дрона.

"Расчёту российских десантников-дроноводов понадобилось всего несколько минут, чтобы выполнить боевую задачу и парализовать управление вражескими дронами", — отметил Сальдо.

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Ранее Сальдо сообщил, что российские бойцы отбросили противника с левобережья Херсонщины. Сейчас бои идут на островах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Николай Рюмин
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