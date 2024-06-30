"Крайне уязвимы": На Западе испугались за переданные Киеву шведские самолёты

Швеция передала на вооружение Украины самолёты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340. Однако они оказались уязвимы для российских ракет, пишет Military Watch Magazine.

"Поскольку С-400 развёрнуты (в зоне специальной операции. — Прим. Life.ru), а МиГ-31 продолжают играть ключевую роль в военных действиях России, Saab 340 будут крайне уязвимы", — говорится в публикации.

По словам автора, в небе над Украиной шведские самолёты увидят самое яростное сопротивление со стороны ВКС РФ, а также столкнутся с комплексами "земля – воздух" практически без возможностей для отступления. Однако главную опасность для них представляют российские ракеты "воздух – воздух" Р-37М, которые могут пролетать до 400 километров на скорости до шести Махов.