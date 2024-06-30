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Регион
30 июня, 13:16

"Крайне уязвимы": На Западе испугались за переданные Киеву шведские самолёты

MWM: Шведские самолёты Saab 340, переданные ВСУ, уязвимы для российских ракет

Saab 340. Обложка © Wikipedia

Saab 340. Обложка © Wikipedia

Швеция передала на вооружение Украины самолёты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340. Однако они оказались уязвимы для российских ракет, пишет Military Watch Magazine.

"Поскольку С-400 развёрнуты (в зоне специальной операции. — Прим. Life.ru), а МиГ-31 продолжают играть ключевую роль в военных действиях России, Saab 340 будут крайне уязвимы", — говорится в публикации.

По словам автора, в небе над Украиной шведские самолёты увидят самое яростное сопротивление со стороны ВКС РФ, а также столкнутся с комплексами "земля – воздух" практически без возможностей для отступления. Однако главную опасность для них представляют российские ракеты "воздух – воздух" Р-37М, которые могут пролетать до 400 километров на скорости до шести Махов.

Армия России поразила аэродромы Украины, которые готовили для западных самолётов
Армия России поразила аэродромы Украины, которые готовили для западных самолётов

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные за сутки сбили два украинских самолёта МиГ-29 и 62 БПЛА. Также были уничтожены четыре зенитные управляемые ракеты Patriot и два реактивных снаряда HIMARS производства США.

Николай Рюмин
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