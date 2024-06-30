Симптомы одного из видов рака оказались похожи на токсикоз при беременности

Каждый вид онкологии имеет свои проявления. Рак желудка, например, по симптоматике похож на токсикоз, возникающий у женщин во время беременности, рассказал терапевт Михаил Братусь.

Как пояснил специалист, в начале болезни злокачественная опухоль начинает формироваться в одном из отделов желудка. Со временем она прорастает в ткани, а мутировавшие клетки заполняют орган, мешая работе пищеварительного тракта. В результате человек испытывает тошноту, боль, вздутие живота и потерю аппетита. Также многие жалуются на слабость и быструю утомляемость. Братусь подчеркнул, что многие беременные испытывают аналогичные симптомы при токсикозе.

"Если симптомы начали проявляться до начала беременности, это может быть поводом для подозрений на наличие онкологического процесса. Кроме того, симптоматика при онкологии будет нарастать и становиться хуже. Как правило, в начале развития она будет затрагивать только поражённый орган и систему, с которой он связан, например систему ЖКТ при раке желудка", — приводит "Газета.ru" слова медика.