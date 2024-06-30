В Греции обвинили восемь туристов из Казахстана в поджоге леса на острове Гидра

Согласно данным следствия, восемь взрослых казахстанцев стали виновниками масштабного пожара, произошедшего 22 июня. Они запускали пиротехнику с яхты "Персефони-1", что стало причиной возгорания в сосновом лесу. В качестве улик оперативники указали на найденные в бухте, где вспыхнуло пламя, остатки фейерверков. Греческие власти обратились за помощью к Казахстану, так как арендаторы яхты покинули Грецию без допроса. Капитан и первый помощник судна уже задержаны, остальные члены экипажа отпущены под залог с ограничениями.