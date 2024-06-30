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Регион
30 июня, 13:08

В Греции обвинили восемь туристов из Казахстана в поджоге леса на острове Гидра

Ekathimerini: Туристам из Казахстана предъявили обвинения в поджоге леса в Греции

Греческая прокуратура обвинила восьмерых граждан Казахстана в поджоге леса на острове Гидра. Об этом сообщает газета Ekathimerini.

Кадры пожара на греческом острове Гидра. Видео © X / AProximidad

Согласно данным следствия, восемь взрослых казахстанцев стали виновниками масштабного пожара, произошедшего 22 июня. Они запускали пиротехнику с яхты "Персефони-1", что стало причиной возгорания в сосновом лесу. В качестве улик оперативники указали на найденные в бухте, где вспыхнуло пламя, остатки фейерверков. Греческие власти обратились за помощью к Казахстану, так как арендаторы яхты покинули Грецию без допроса. Капитан и первый помощник судна уже задержаны, остальные члены экипажа отпущены под залог с ограничениями.

"Одновременно начато предварительное расследование в отношении действий портовых властей", — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что лесные пожары охватили сразу четыре провинции на западе Турции. Так, ожесточённая схватка с пламенем идёт в Измире, Чанаккале, Балыкесире и Айдыне.

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X / 20_20_mag

Наталья Исакова
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