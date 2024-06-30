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Регион
30 июня, 13:22
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Снаряд HIMARS пробил девять этажей жилого дома в Ясиноватой

Во время сегодняшнего обстрела ВСУ города Ясиноватая (ДНР) снаряд РСЗО HIMARS пробил девять этажей многоэтажного жилого дома, застрял в подвале и не сдетонировал. Местных жителей уже эвакуировали, сообщил глава городской администрации Александр Пеняев.

"Был прилёт. Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался. Сейчас производим эвакуацию людей. У нас всё организовано — пункты временного размещения готовы, автобус готов, делаем громкие объявления для людей, которые не нашли, куда пойти, пока будет разминирование", — отметил он.

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Напомним, сегодня ВСУ обстреляли Ясиноватую из артиллерии и РСЗО HIMARS. При этом пострадали двое детей. Глава региона Денис Пушилин сообщил, что все они получают необходимую медицинскую помощь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Юрий Лысенко
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