В Швеции нашли тело 23-летнего латвийского футболиста
В Швеции обнаружили тело 23-летнего латвийского футболиста Роберта Зелманиса
Роберт Зелманис. Обложка © SK Super Nova akadēmija
Шведский футбольный клуб "Гуте" сообщил, что латвийский футболист Роберт Зелманис погиб в возрасте 23 лет. Игрок считался пропавшим с весны 2024 года.
Тело Зелманиса было найдено на острове Эланд. Причины смерти пока не оглашали. "Гуте" и Латвийская федерация футбола выразили свои соболезнования родным погибшего.
Игрок, выступающий в четвёртом по силе дивизионе чемпионата Швеции, в январе 2024 года перешёл в "Гуте", а до этого играл в командах "Лиепая", "Супер нова" и "Елгава".
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