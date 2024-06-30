В Швеции нашли тело 23-летнего латвийского футболиста

Шведский футбольный клуб "Гуте" сообщил, что латвийский футболист Роберт Зелманис погиб в возрасте 23 лет. Игрок считался пропавшим с весны 2024 года.

Тело Зелманиса было найдено на острове Эланд. Причины смерти пока не оглашали. "Гуте" и Латвийская федерация футбола выразили свои соболезнования родным погибшего.

Игрок, выступающий в четвёртом по силе дивизионе чемпионата Швеции, в январе 2024 года перешёл в "Гуте", а до этого играл в командах "Лиепая", "Супер нова" и "Елгава".