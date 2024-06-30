Мемориальной доске Булгакову в Киеве вернули прежний вид

В Киеве восстановили первоначальный вид мемориальной доски на фасаде музея писателя Михаила Булгакова, которая была облита красной краской. Об этом в телеграм-канале сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на представителей музея.

По их данным, после того как в мае 2023 года вандалы облили краской доску, музей принял решение оставить её в таком виде. Однако, как отмечает издание, по всей видимости, кто-то посчитал, что это неправильно, и вернул доске первоначальный бронзовый вид.