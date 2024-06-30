Мемориальной доске Булгакову в Киеве вернули прежний вид
"Страна.ua": В Киеве вернули первоначальный вид мемориальной доске Булгакову
Мемориальная доска Булгакову в Киеву до и после перекраски. Обложка © Telegram / Политика страны
В Киеве восстановили первоначальный вид мемориальной доски на фасаде музея писателя Михаила Булгакова, которая была облита красной краской. Об этом в телеграм-канале сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на представителей музея.
По их данным, после того как в мае 2023 года вандалы облили краской доску, музей принял решение оставить её в таком виде. Однако, как отмечает издание, по всей видимости, кто-то посчитал, что это неправильно, и вернул доске первоначальный бронзовый вид.
Как сообщал Life.ru ранее, Институт нацпамяти Украины признал Булгакова "украинофобом" и "символом имперской политики". Сотрудники пришли к выводу, что писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, якобы всегда презирал украинцев и ненавидел их стремление к независимости.