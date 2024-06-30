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30 июня, 14:12

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Мэр Терехов: В Харькове прогремел взрыв, звучит воздушная тревога

В подконтрольном Украине Харькове прозвучал взрыв. Об этом сообщает местный мэр Игорь Терехов в своём телеграм-канале.

"В Харькове слышен взрыв", — написал он. На данный момент по всей области объявлена воздушная тревога.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Одессе взрыв произошёл на пляже и отдыхающие смогли запечатлеть его на видео. Очевидцы рассказали, что в воде сдетонировала мина. Предварительно, никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / pangploy

Николай Рюмин
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