В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В подконтрольном Украине Харькове прозвучал взрыв. Об этом сообщает местный мэр Игорь Терехов в своём телеграм-канале.

"В Харькове слышен взрыв", — написал он. На данный момент по всей области объявлена воздушная тревога.

Подполье сообщило о взрыве на складе ВСУ с ракетами HIMARS

Подполье сообщило о взрыве на складе ВСУ с ракетами HIMARS

Ранее Life.ru рассказывал, что в Одессе взрыв произошёл на пляже и отдыхающие смогли запечатлеть его на видео. Очевидцы рассказали, что в воде сдетонировала мина. Предварительно, никто не пострадал.