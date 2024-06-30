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Регион
30 июня, 14:16

На НЛМК назвали бессмысленной ночную атаку роя беспилотников ВСУ

НЛМК. Обложка © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев

НЛМК. Обложка © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) подвергся атаке беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, назвав атаку бессмысленной.

"30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела", — приводит ТАСС слова представителя компании.

Липецкий губернатор рассказал о повреждениях после ночных атак БПЛА ВСУ
Липецкий губернатор рассказал о повреждениях после ночных атак БПЛА ВСУ

Напомним, ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о девяти сбитых дронах над промышленной зоной областного центра. Один из фрагментов дрона упал на крышу частного дома, никто не пострадал.

Дарья Нарыкова
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