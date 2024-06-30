На НЛМК назвали бессмысленной ночную атаку роя беспилотников ВСУ
НЛМК. Обложка © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) подвергся атаке беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, назвав атаку бессмысленной.
"30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела", — приводит ТАСС слова представителя компании.
Напомним, ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о девяти сбитых дронах над промышленной зоной областного центра. Один из фрагментов дрона упал на крышу частного дома, никто не пострадал.