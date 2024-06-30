Армия России отразила атаку элитного батальона ВСУ, имитирующего действия ВС РФ
ВС РФ отразили атаку штурмовой группы элитного подразделения ВСУ
Южная группировка войск ВС РФ отразила атаку штурмовой группы элитного подразделения ВСУ — 214-го отдельного спецбатальона "Опфор". Об этом сообщили в Минобороны России.
OPFOR — аббревиатура с английского языка, которая обозначает врага в зоне боевых действий (от opposing force — "противостоящая сила". — Прим. Life.ru). В задачу этого подразделения входит имитация действий противника, в частности, для того чтобы обучать ВСУ противодействовать тактике Армии России. Подобные части существуют и в войсках НАТО и считаются элитой, куда берут только самых опытных военнослужащих.
На Украине батальон был основан в 2016 году с подачи американских военных инструкторов. Это единственное подразделение подобного профиля в Незалежной. Украинские источники утверждают: за всё время учебных боёв с другими подразделениями армии Украины OPFOR не проиграл ни разу.
Первые сообщения об активности этого батальона на линии боевого соприкосновения появились в 2022 году. Тогда российские военные корреспонденты сообщали, что подразделение вступило в бой под Артёмовском, но понесло значительные потери и не смогло удержаться в городе, освобождённом российскими войсками после штурма, длившегося более полугода.
Ранее в Минобороны доложили о другом внушительном успехе Южной группировки Российской армии. На прошлой неделе в её зоне ответственности были разбиты 46-я аэромобильная и 79-я десантно-штурмовая бригады ВСУ на подходах к Константиновке и Курахову в ДНР. Потери ВСУ составили 610 бойцов, что больше численности целого батальона.
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