Южная группировка войск ВС РФ отразила атаку штурмовой группы элитного подразделения ВСУ — 214-го отдельного спецбатальона "Опфор". Об этом сообщили в Минобороны России.

OPFOR — аббревиатура с английского языка, которая обозначает врага в зоне боевых действий (от opposing force — "противостоящая сила". — Прим. Life.ru). В задачу этого подразделения входит имитация действий противника, в частности, для того чтобы обучать ВСУ противодействовать тактике Армии России. Подобные части существуют и в войсках НАТО и считаются элитой, куда берут только самых опытных военнослужащих.

На Украине батальон был основан в 2016 году с подачи американских военных инструкторов. Это единственное подразделение подобного профиля в Незалежной. Украинские источники утверждают: за всё время учебных боёв с другими подразделениями армии Украины OPFOR не проиграл ни разу.

Первые сообщения об активности этого батальона на линии боевого соприкосновения появились в 2022 году. Тогда российские военные корреспонденты сообщали, что подразделение вступило в бой под Артёмовском, но понесло значительные потери и не смогло удержаться в городе, освобождённом российскими войсками после штурма, длившегося более полугода.