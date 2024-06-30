Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 14:43

Армия России отразила атаку элитного батальона ВСУ, имитирующего действия ВС РФ

ВС РФ отразили атаку штурмовой группы элитного подразделения ВСУ

Южная группировка войск ВС РФ отразила атаку штурмовой группы элитного подразделения ВСУ — 214-го отдельного спецбатальона "Опфор". Об этом сообщили в Минобороны России.

OPFOR — аббревиатура с английского языка, которая обозначает врага в зоне боевых действий (от opposing force — "противостоящая сила". — Прим. Life.ru). В задачу этого подразделения входит имитация действий противника, в частности, для того чтобы обучать ВСУ противодействовать тактике Армии России. Подобные части существуют и в войсках НАТО и считаются элитой, куда берут только самых опытных военнослужащих.

На Украине батальон был основан в 2016 году с подачи американских военных инструкторов. Это единственное подразделение подобного профиля в Незалежной. Украинские источники утверждают: за всё время учебных боёв с другими подразделениями армии Украины OPFOR не проиграл ни разу.

Первые сообщения об активности этого батальона на линии боевого соприкосновения появились в 2022 году. Тогда российские военные корреспонденты сообщали, что подразделение вступило в бой под Артёмовском, но понесло значительные потери и не смогло удержаться в городе, освобождённом российскими войсками после штурма, длившегося более полугода.

Российский командир рассказал о заградотрядах СБУ, которые расстреливают мобилизованных солдат ВСУ
Российский командир рассказал о заградотрядах СБУ, которые расстреливают мобилизованных солдат ВСУ

Ранее в Минобороны доложили о другом внушительном успехе Южной группировки Российской армии. На прошлой неделе в её зоне ответственности были разбиты 46-я аэромобильная и 79-я десантно-штурмовая бригады ВСУ на подходах к Константиновке и Курахову в ДНР. Потери ВСУ составили 610 бойцов, что больше численности целого батальона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров