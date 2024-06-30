Велогонщик выбил телефон из рук болельщицы на этапе "Тур де Франс" в Италии

Один из участников многодневной велогонки "Тур де Франс" выбил телефон из рук зрительницы, которая очень близко стояла к трассе. Об этом сообщили организаторы соревнований, опубликовав соответствующее видео в соцсети X.

Участник "Тур де Франс" выбил телефон у женщины, близко подошедшей к трассе. Видео © X / LeTour

Сегодня, 30 июня, на "Тур де Франс" проходил второй этап Чезенатико – Болонья. На одном из первых участков женщина, которая снимала заезд велосипедистов на камеру телефона, подошла слишком близко к трассе. В результате один из участников американской команды EF Education-EasyPost случайно выбил смартфон из её рук.

"Пожалуйста, уважайте гонщиков, держитесь подальше от дороги!" — призвали организаторы спортивного мероприятия.

Многодневная велогонка "Тур де Франс" в этом году проходит с 29 июня по 21 июля.