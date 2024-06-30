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30 июня, 15:19

Велогонщик выбил телефон из рук болельщицы на этапе "Тур де Франс" в Италии

Велосипедисты на "Тур де Франс". Обложка © X / LeTour

Велосипедисты на "Тур де Франс". Обложка © X / LeTour

Один из участников многодневной велогонки "Тур де Франс" выбил телефон из рук зрительницы, которая очень близко стояла к трассе. Об этом сообщили организаторы соревнований, опубликовав соответствующее видео в соцсети X.

Участник "Тур де Франс" выбил телефон у женщины, близко подошедшей к трассе. Видео © X / LeTour

Сегодня, 30 июня, на "Тур де Франс" проходил второй этап Чезенатико – Болонья. На одном из первых участков женщина, которая снимала заезд велосипедистов на камеру телефона, подошла слишком близко к трассе. В результате один из участников американской команды EF Education-EasyPost случайно выбил смартфон из её рук.

"Пожалуйста, уважайте гонщиков, держитесь подальше от дороги!" — призвали организаторы спортивного мероприятия.

Многодневная велогонка "Тур де Франс" в этом году проходит с 29 июня по 21 июля.

Опубликовано видео массовой аварии на женской велогонке "Тур де Франс"
Опубликовано видео массовой аварии на женской велогонке "Тур де Франс"

А ранее Life.ru рассказывал, что в 2021 году женщина с плакатом спровоцировала крупную аварию на "Тур де Франс". Болельщица задела плакатом одного из гонщиков, после чего десятки спортсменов завалились друг за другом. Серьёзные травмы получил 21 человек.

Дарья Нарыкова
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