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Регион
30 июня, 15:12

Зеленский назвал ЗРК Patriot бесполезными против "дешёвого и сердитого" оружия России

Зеленский: ЗРК Patriot бессильны перед корректируемыми авиабомбами ВС РФ

Американские ЗРК Patriot неспособны противостоять российскими корректируемым авиабомбам (КАБ), так как те запускаются с огромных расстояний, что обеспечивает безопасность самолётов-носителей. Об этом заявил Владимир Зеленский в разговоре с журналисткой The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.

По его словам, в настоящий момент наибольшую проблему для Украины представляют российские КАБы. РФ применяет их в огромных количествах, сбрасывая на противника по несколько тысяч штук каждый месяц. Зеленский также отметил, что ракеты для американских ЗРК стоят по несколько миллионов долларов за единицу, тогда как у России есть тысячи относительно дешёвых корректируемых авиабомб. Он считает, что Вашингтону необходимо поменять свой подход к поддержке Украины и предоставить Киеву оружие, которое позволит наносить удары по российским аэродромам, с которых взлетают носители КАБов.

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Минобороны США заключило договор с Lockheed Martin на создание систем Patriot

Ранее Life.ru рассказывал, что американские, израильские и украинские министры вместе с другими высокопоставленными чиновниками обсуждают передачу ещё восьми ЗРК Patriot Киеву. Если им удастся достичь согласия, то зенитно-ракетные системы сперва направят из Израиля в Соединённые Штаты, а уже оттуда на Украину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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