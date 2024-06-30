"Нас захватывают!" В ЕС пожаловались на "вторжение" российских удобрений

В Евросоюзе (ЕС) опасаются, что поток дешёвых российских удобрений может разорить европейские компании. Это поставит под угрозу продовольственную безопасность. Об этом пишет британская газета Financial Times.

"Прямо сейчас нас захватывает поток удобрений из РФ, которые значительно дешевле, чем наши удобрения по той простой причине, что они платят копейки за природный газ по сравнению с нами. Если политики не будут действовать, производственные мощности Европы исчезнут", — заявил гендиректор крупнейшего производителя аммиака Германии SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр.

Как отмечает издание, сложившаяся ситуация стала побочным эффектом санкционной политики Запада. Многие страны ЕС после начала спецоперации (СВО) на Украине ограничили закупки российского газа, что привело к росту цен, но при этом они не вводили эмбарго на поставки удобрений из РФ, чтобы не допустить их дефицита. В результате европейские производители удобрений, уже давно жаловавшиеся на преимущество в ценах на газ, которым пользуются их российские конкуренты, оказались в ещё менее выгодной ситуации.

Газета приводит данные Евростата, согласно которым доля российской мочевины по-прежнему составляет почти треть от всего импорта. В 2023 году объёмы поставок этого удобрения были близки к рекордно высокому уровню.