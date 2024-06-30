Москвичка обвинила "Хью Хефнера из Текстильщиков" в мошенничестве из-за фейкового Playboy

Фотограф из Москвы обвинила бывшего подчинённого в мошенничестве. Как сообщает SHOT, мужчина представляется владельцем чужой компании и продаёт девушкам места на обложках фейкового журнала Playboy.

Фотограф Елена рассказала телеграм-каналу, что пару лет назад познакомилась с 54-летним Евгением Е. и взяла его работать ассистентом в свою маленькую фирму. Они начали сотрудничать с журналом Playboy из Казахстана: фотографировали моделей по московским ценам, отправляли фотографии коллегам в республику, а те за местный ценник размещали их в своём журнале. Все были довольны плотным сотрудничеством, пока не выяснилось, что журнал — фейк.

Уведомление о незаконной деятельности журнала в Казахстане. Фото © Telegram / SHOT

Осенью 2023 года издатели поместили на обложку скандального украинского трансгендера Игоря Булгачёва, которому нравится, чтобы его называли Яной. Разгорелся большой скандал, из-за которого в США узнали о существовании аналога оригинального журнала. Там заявили, что не давали разрешения на регистрацию Playboy в Казахстане.

Тогда фотограф прекратила все контакты с бывшими партнёрами, однако её ассистент Евгений был против. Предпринимательница отметила, что мужчина создал соцсети, копирующие название её компании, а также поднял цены. Теперь он всем говорит, что начальница якобы отошла от дел, хотя на самом деле стал просто уводить её клиентов. Елена обратилась в полицию.

Также отмечается, что моделей, которые снимались для этого казахстанского Playboy, не беспокоило, что он является фейковым.