Во Франции самолёт задел ЛЭП, упал на трассу и загорелся, все пассажиры погибли

В столичном регионе Франции Иль-де-Франс легкомоторный самолёт задел ЛЭП, упал на автостраду и загорелся. В результате крушения погибли три человека.

По данным BFMTV, трагедия произошла у развязки трассы A4 с шоссе А104 у коммуны Коллежьен. При этом жертв могло быть больше, если бы воздушное судно задело проезжавшие машины. Движение на этом участке трассы временно перекрыли в обе стороны.