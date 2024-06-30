Во Франции самолёт задел ЛЭП, упал на трассу и загорелся, все пассажиры погибли
Во Франции три человека погибли при падении легкомоторного самолёта на шоссе
В соцсетях появилось фото, на котором, предположительно, запечатлён самолёт, упавший на автостраду во Франции. Обложка © X / Info_Paris_IDF
В столичном регионе Франции Иль-де-Франс легкомоторный самолёт задел ЛЭП, упал на автостраду и загорелся. В результате крушения погибли три человека.
По данным BFMTV, трагедия произошла у развязки трассы A4 с шоссе А104 у коммуны Коллежьен. При этом жертв могло быть больше, если бы воздушное судно задело проезжавшие машины. Движение на этом участке трассы временно перекрыли в обе стороны.
Ранее Life.ru сообщал, что истребитель США F-35 разбился рядом с аэропортом Альбукерке. Самолёт упал возле оживлённой автомобильной дороги.