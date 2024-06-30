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Регион
30 июня, 17:16

Бомбовый удар нанесён по складу ВСУ в Харькове

ТАСС: По складу ВСУ в здании "Новой почты" в Харькове нанесён бомбовый удар

В Харькове ударом авиационной бомбы поражён склад украинских войск в здании "Новой почты". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"В Харькове нанесён бомбовый удар по логистической базе ВСУ — зданию "Новой почты", — сказал собеседник агентства.

Подробности случившегося не приводятся.

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Ранее подполье сообщило об ударе по базе нацбата "Кракен" в пригороде Харькова в районе Основянского озера. Отмечается, что там проходили тренировки и обучение бандеровцы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Никита Никонов
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