Бомбовый удар нанесён по складу ВСУ в Харькове

В Харькове ударом авиационной бомбы поражён склад украинских войск в здании "Новой почты". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

"В Харькове нанесён бомбовый удар по логистической базе ВСУ — зданию "Новой почты", — сказал собеседник агентства.

Подробности случившегося не приводятся.