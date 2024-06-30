Бомбовый удар нанесён по складу ВСУ в Харькове
ТАСС: По складу ВСУ в здании "Новой почты" в Харькове нанесён бомбовый удар
В Харькове ударом авиационной бомбы поражён склад украинских войск в здании "Новой почты". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
"В Харькове нанесён бомбовый удар по логистической базе ВСУ — зданию "Новой почты", — сказал собеседник агентства.
Подробности случившегося не приводятся.
Ранее подполье сообщило об ударе по базе нацбата "Кракен" в пригороде Харькова в районе Основянского озера. Отмечается, что там проходили тренировки и обучение бандеровцы.
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