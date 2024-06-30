Минобороны показало видео работы боевых байкеров в зоне СВО
МО РФ показало видео работы штурмовиков на мотоциклах на Угледарском направлении
Российские штурмовые подразделения активно используют мотоциклы в боях на Угледарском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Так, бойцы группировки войск "Восток" применяли байки для подвоза боеприпасов и продовольствия во время освобождения Старомайорского.
Минобороны РФ показало работу боевых байкеров на Угледарском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России
Как отметили в Минобороны РФ, группы на мототранспорте выполняли роль отвлекающего манёвра. Это позволило развить успех и овладеть крупными опорными пунктами ВСУ. Мотоциклы и квадроциклы сокращают время на преодоление открытых участков местности, а также минимизируют риск атаки беспилотниками противника, позволяя прорывать оборону с флангов. При этом часто командиры используют мотогруппы вместе с пешими штурмовиками.
"Штурмовую группу на мотоциклах мы готовили с нуля. Группа выехала, двое военнослужащих на двух мотоциклах совершали отвлекающий манёвр для [украинских] квадрокоптеров, которые при первой возможности начинают применять артобстрелы, кассетные обстрелы. Двое военнослужащих отвлекали, группа в количестве восьми человек с другой стороны подъехала на максимально возможной скорости к опорнику, закатились, и половина личного состава [ВСУ] была просто в бегах", — рассказал командир штурмового подразделения.
Ранее Life.ru писал, что ВС РФ освободили населённые пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР. Также нашим бойцам за прошедшие сутки удалось поразить железнодорожный эшелон с военной техникой и личным составом ВСУ.
Telegram / Минобороны России