Минобороны показало видео работы боевых байкеров в зоне СВО

Российские штурмовые подразделения активно используют мотоциклы в боях на Угледарском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Так, бойцы группировки войск "Восток" применяли байки для подвоза боеприпасов и продовольствия во время освобождения Старомайорского.

Минобороны РФ показало работу боевых байкеров на Угледарском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Как отметили в Минобороны РФ, группы на мототранспорте выполняли роль отвлекающего манёвра. Это позволило развить успех и овладеть крупными опорными пунктами ВСУ. Мотоциклы и квадроциклы сокращают время на преодоление открытых участков местности, а также минимизируют риск атаки беспилотниками противника, позволяя прорывать оборону с флангов. При этом часто командиры используют мотогруппы вместе с пешими штурмовиками.