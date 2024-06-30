Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 16:53

Минобороны показало видео работы боевых байкеров в зоне СВО

МО РФ показало видео работы штурмовиков на мотоциклах на Угледарском направлении

Российские штурмовые подразделения активно используют мотоциклы в боях на Угледарском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Так, бойцы группировки войск "Восток" применяли байки для подвоза боеприпасов и продовольствия во время освобождения Старомайорского.

Минобороны РФ показало работу боевых байкеров на Угледарском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Как отметили в Минобороны РФ, группы на мототранспорте выполняли роль отвлекающего манёвра. Это позволило развить успех и овладеть крупными опорными пунктами ВСУ. Мотоциклы и квадроциклы сокращают время на преодоление открытых участков местности, а также минимизируют риск атаки беспилотниками противника, позволяя прорывать оборону с флангов. При этом часто командиры используют мотогруппы вместе с пешими штурмовиками.

"Штурмовую группу на мотоциклах мы готовили с нуля. Группа выехала, двое военнослужащих на двух мотоциклах совершали отвлекающий манёвр для [украинских] квадрокоптеров, которые при первой возможности начинают применять артобстрелы, кассетные обстрелы. Двое военнослужащих отвлекали, группа в количестве восьми человек с другой стороны подъехала на максимально возможной скорости к опорнику, закатились, и половина личного состава [ВСУ] была просто в бегах", — рассказал командир штурмового подразделения.

"Фактор внезапности": Российские бойцы заняли крупный опорник ВСУ с помощью подземного тоннеля
"Фактор внезапности": Российские бойцы заняли крупный опорник ВСУ с помощью подземного тоннеля

Ранее Life.ru писал, что ВС РФ освободили населённые пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР. Также нашим бойцам за прошедшие сутки удалось поразить железнодорожный эшелон с военной техникой и личным составом ВСУ.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Никита Осипов
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров