Впервые за 10 лет: СМИ узнали о повышенной готовности военных баз США в Европе из-за угрозы теракта

Американские военные базы в Европе переведены в режим повышенной готовности из-за угрозы теракта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников из Белого дома.

По их информации, целью террористической атаки могут стать американский военный персонал или объекты США. В состояние повышенной готовности, в частности, переведена база в немецком Штутгарте, где расположена штаб-квартира Европейского командования ВС США. Как уточнил один из американских чиновников, который находится на базе в Европе, такого уровня террористической опасности не было зафиксировано "минимум последние 10 лет".