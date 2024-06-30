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Регион
30 июня, 17:26
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Впервые за 10 лет: СМИ узнали о повышенной готовности военных баз США в Европе из-за угрозы теракта

CNN: Базы США в Европе переведены в режим повышенной готовности

Американские военные базы в Европе переведены в режим повышенной готовности из-за угрозы теракта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников из Белого дома.

По их информации, целью террористической атаки могут стать американский военный персонал или объекты США. В состояние повышенной готовности, в частности, переведена база в немецком Штутгарте, где расположена штаб-квартира Европейского командования ВС США. Как уточнил один из американских чиновников, который находится на базе в Европе, такого уровня террористической опасности не было зафиксировано "минимум последние 10 лет".

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Ранее сообщалось, что США отправили на базу НАТО в Польше партию американской бронетехники. В Пентагоне указали, что в общей сложности было переброшено 14 танков M1 Abrams. Всего на базе будет размещено до 85 танков, 190 боевых бронемашин, среди которых M2 Bradley, а также 35 артиллерийских орудий, включая САУ M109 Paladin.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Наталья Исакова
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