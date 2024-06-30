В Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
24-й канал сообщил о взрыве в Оболонском районе Киева
На севере Киева в Оболонском районе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев и украинский 24-й канал.
"В Оболонском районе мощный взрыв. Машины МЧС с мигалками едут на место", — передаёт российское информационное агентство.
Ранее в Киеве, Киевской области и некоторых других регионах Украины объявили воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в городе работали средства противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее сообщалось, что российские войска ударили авиабомбой ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке (ДНР). В Сети опубликовали видео удара.
Shuttertock / FOTODOM / Borislav Gaevskii