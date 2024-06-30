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Регион
30 июня, 17:24

В Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

24-й канал сообщил о взрыве в Оболонском районе Киева

На севере Киева в Оболонском районе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев и украинский 24-й канал.

"В Оболонском районе мощный взрыв. Машины МЧС с мигалками едут на место", — передаёт российское информационное агентство.

Ранее в Киеве, Киевской области и некоторых других регионах Украины объявили воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в городе работали средства противовоздушной обороны (ПВО).

Бомбовый удар нанесён по складу ВСУ в Харькове
Бомбовый удар нанесён по складу ВСУ в Харькове

Ранее сообщалось, что российские войска ударили авиабомбой ФАБ-3000 по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке (ДНР). В Сети опубликовали видео удара.

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Shuttertock / FOTODOM / Borislav Gaevskii

Никита Никонов
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