В Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

На севере Киева в Оболонском районе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев и украинский 24-й канал.

"В Оболонском районе мощный взрыв. Машины МЧС с мигалками едут на место", — передаёт российское информационное агентство.

Ранее в Киеве, Киевской области и некоторых других регионах Украины объявили воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в городе работали средства противовоздушной обороны (ПВО).