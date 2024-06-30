"Это позор": В Британии забили тревогу из-за провального испытания ядерной ракеты

Испытания сил ядерного сдерживания Великобритании в 2024 году обернулись провалом, и это несёт серьёзные риски для безопасности страны. Такое заявление сделал бывший первый морской лорд адмирал Алан Уэст, вспоминая неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II в феврале.

"Давайте не будем притворяться. Это позор. Наша система работает. Но это чертовски позорно", — отметил он в беседе с The New Yorker.

Издание подчёркивает, что ядерная инфраструктура Британии постепенно устаревает, поэтому подлодки, ракеты и боеголовки необходимо заменять или ремонтировать. Так, субмарина HMS Vanguard, как утверждает автор, находится на вооружении на протяжении 30 лет, то есть на пять лет дольше, чем нужно.