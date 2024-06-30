"Это позор": В Британии забили тревогу из-за провального испытания ядерной ракеты
Адмирал Уэст назвал позором испытания ядерной ракеты Trident II ВМС Британии
Испытания сил ядерного сдерживания Великобритании в 2024 году обернулись провалом, и это несёт серьёзные риски для безопасности страны. Такое заявление сделал бывший первый морской лорд адмирал Алан Уэст, вспоминая неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident II в феврале.
"Давайте не будем притворяться. Это позор. Наша система работает. Но это чертовски позорно", — отметил он в беседе с The New Yorker.
Издание подчёркивает, что ядерная инфраструктура Британии постепенно устаревает, поэтому подлодки, ракеты и боеголовки необходимо заменять или ремонтировать. Так, субмарина HMS Vanguard, как утверждает автор, находится на вооружении на протяжении 30 лет, то есть на пять лет дольше, чем нужно.
Напомним, в феврале стало известно, что ВМС Британии провели неудачный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Trident II с атомной подлодки HMS Vanguard, на борту которой находился глава Минобороны Соединённого Королевства Грант Шэппс, наблюдавший за испытаниями. Ракета дала резкую осечку и упала в океан в нескольких метрах от британской атомной подводной лодки.