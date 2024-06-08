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8 июня, 17:24

Риттер оценил страхи Британии перед российским ядерным оружием

Экс-разведчик Риттер: Россия не станет тратить ядерное оружие на Великобританию

Россия не будет тратить ядерные боеголовки на Великобританию. С таким заявлением выступил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X.

"Идея о том, что Россия потратит ядерное оружие на Великобританию, смехотворна", — написал он.

Риттер добавил, что Соединённое Королевство само рухнет от некомпетентного руководства и Москве "нужно лишь подождать".

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Напомним, что на ПМЭФ-2024 президент РФ Владимир Путин отверг обвинения журналистов и иностранных политиков в "размахивании ядерной дубинкой". Глава государства заявил, что считает недопустимым не только применение ядерного оружия, но и угрозы нанесения подобного удара. Также президент попросил лишний раз не упоминать всуе о возможности ядерных ударов и напомнил, что применение ЯО в соответствии с нашей ядерной доктриной возможно только в исключительных случаях. В Белом доме серьёзно отнеслись к словам Путина.

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Shutterstock / FOTODOM / Alex King Pics

Николай Рюмин
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