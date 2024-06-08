Риттер оценил страхи Британии перед российским ядерным оружием

Россия не будет тратить ядерные боеголовки на Великобританию. С таким заявлением выступил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X.

"Идея о том, что Россия потратит ядерное оружие на Великобританию, смехотворна", — написал он.