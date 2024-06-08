"Не понимают, о чём заявляют": Захарова рассказала, как Россия ответит на увеличение ядерного арсенала США
Захарова: Россия отреагирует на заявления США в соответствии с ядерной доктриной
Москва будет реагировать на заявления Соединённых Штатов об увеличении ядерного арсенала в соответствии с существующей доктриной. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом она отметила, что в документ могут быть внесены некоторые изменения.
"Вчера президент всё сказал. Есть ядерная доктрина. Если будет необходимость в её доработке — будут внесены коррективы. Есть соответствующие арсеналы. Я думаю, что это была реакция Белого дома на вопросы их общественности, почему у Штатов этих арсеналов меньше", — сказала Захарова в разговоре с журналистами.
Как добавила дипломат, у неё вообще складывается ощущение, что "США не понимают, о чём они заявляют и зачем". По словам Захаровой, в своих высказываниях Вашингтон постоянно упоминает Москву, рассчитывая таким образом решить внутренние проблемы. Такой приём, как она подчеркнула, лишний раз демонстрирует ущербность Америки.
Вместе с тем Захарова прокомментировала недавний призыв генсека ООН Антониу Гутерриша возобновить диалог между ядерными державами. По словам дипломата, призывать к этому российскую сторону бессмысленно, поскольку Москва никогда не отказывалась от сотрудничества. В связи с этим Захарова посоветовала Гутерришу обратить внимание на те страны, которые намеренно отказывались от контактов и запрещали вести его другим странам. В частности, речь идёт о США.
Ранее в Белом доме допустили расширение ядерного арсенала США. Там отметили, что на такой шаг Вашингтон пойдёт, если его "противники — Россия, Китай и Северная Корея — не изменят свою нынешнюю траекторию". Кроме того, лидер Штатов Джо Байден подписал новые указания об условиях применения ядерного оружия. Между тем президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2024, призвал лишний раз не упоминать всуе о возможности ядерных ударов. По словам главы государства, он исходит из того, что ядерное оружие никогда не будет пущено в ход.
VK / МИД России