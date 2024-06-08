"Не понимают, о чём заявляют": Захарова рассказала, как Россия ответит на увеличение ядерного арсенала США

Москва будет реагировать на заявления Соединённых Штатов об увеличении ядерного арсенала в соответствии с существующей доктриной. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. При этом она отметила, что в документ могут быть внесены некоторые изменения.

"Вчера президент всё сказал. Есть ядерная доктрина. Если будет необходимость в её доработке — будут внесены коррективы. Есть соответствующие арсеналы. Я думаю, что это была реакция Белого дома на вопросы их общественности, почему у Штатов этих арсеналов меньше", — сказала Захарова в разговоре с журналистами.

Как добавила дипломат, у неё вообще складывается ощущение, что "США не понимают, о чём они заявляют и зачем". По словам Захаровой, в своих высказываниях Вашингтон постоянно упоминает Москву, рассчитывая таким образом решить внутренние проблемы. Такой приём, как она подчеркнула, лишний раз демонстрирует ущербность Америки.