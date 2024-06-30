На Крымском мосту временно перекрыли движение
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на объекте инфраструктуры.
"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.
Причины остановки движения не сообщаются. Тем временем очередь к Крымскому мосту уменьшилась до 464 автомобилей со стороны Тамани — ожидание для пересечения моста составляло около двух часов. Согласно статистике оперативного телеграм-канала информационного центра о ситуации на автоподходах, к 20:00 со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра уже нет.
Как ранее сообщал Life.ru, днём в воскресенье, 30 июня, перед Крымским мостом образовалась огромная очередь из автомобилей со стороны Краснодарского края. К 14:00, в частности, там скопилось более 800 машин.
ТАСС / Сергей Мальгавко