На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на объекте инфраструктуры.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

Причины остановки движения не сообщаются. Тем временем очередь к Крымскому мосту уменьшилась до 464 автомобилей со стороны Тамани — ожидание для пересечения моста составляло около двух часов. Согласно статистике оперативного телеграм-канала информационного центра о ситуации на автоподходах, к 20:00 со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра уже нет.